Francesco Monte risponde sui social dopo gli insulti ricevuti

Francesco Monte irritato dalle voci di flirt con Maria Josè : 'Basta così' : Era un Francesco Monte piuttosto nervoso quello che si aggirava al Pitti oggi: il tarantino, infatti, si è indispettito parecchio quando i giornalisti hanno iniziato a chiedergli spiegazioni sugli ultimi gossip che sono trapelati sul suo conto. A chi gli ha domandato se fossero vere le voci che lo vorrebbero vicino ad una modella sudamericana, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha risposto stizzito che sono tutte cavolate, come ...

Gf Vip : Francesco Monte parla della notte di passione con Maria Josè : Al rientro dal suo soggiorno ad Ibiza, Francesco Monti smentisce di aver trascorso una notte bollente con Maria Jose.

Francesco Monte e Giulia Salemi : Ecco Perchè si Sono Lasciati! : La storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte è giunta al capolinea da qualche settimana. Ma Perchè i due gieffini si Sono lasciati? Svelata la verità! Francesco Monte e Giulia Salemi: un’amore nato sotto ai riflettori e terminato con una comunicazione via social. Gli spot pubblicitari però continuano a farli insieme, nonostante tutto! Francesco Monte e Giulia Salemi si Sono conosciuti all’interno della casa più spiata ...

Francesco Monte senza freni su Instagram : 'Non siamo attori' : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono detti addio. L'annuncio è arrivato tramite social direttamente dalla modella italo-persiana. Nonostante i due diretti interessati abbiano condiviso dei post con i loro follower, nessuno dei due ha svelato il motivo della separazione. All'ennesimo pettegolezzo infondato, il pugliese è letteralmente sbottato. "Odio, follia, mancanza di rispetto, insensibilità, invadenza, cattiverie, minacce di morte, ...

Chi è Maria José? la nuova sexy fidanzata di Francesco Monte : Si chiama Maria José la super modella che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe conquistato il cuore di Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne, come è noto, si è separato da qualche giorno da Giulia Salemi. La loro relazione, iniziata durante la partecipazione al GF Vip, si è conclusa, ma non è ancora chiaro quali siano stati i motivi della rottura. Fonti vicini alla coppia parlano di una continua indecisione di Monte, poco ...

