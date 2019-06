Francesco Monte dopo la rottura con la Salemi riceve insulti sui social

(Di giovedì 13 giugno 2019) La fine della storia trae Giuliaè finita solo qualche giorno fa, il loro era stato un colpo di fulmine scattato nella casa del “Grande Fratello VIP”, molti fan della coppia hanno iniziato ad insultaresui, che prontamente lui ha risposto: “Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, invadenza, cattiveria, minacce di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi. Questo arriva e si legge tutti i giorni, ma un pochino non vi vergognate quando siete da soli con voi stessi? Con la vostra coscienza? Suicreate delle storie tutte vostre, che non combaciano con la vita reale ma combaciano con quello che vi immaginate voi o vorreste immaginare, proprio come un film. Peccato che noi non siamo degli attori, ma siamo persone reali proprio come voi con gli stessi identici problemi. Siamo persone reali proprio come voi, la differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata. Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non, e accettatelo!”, alle polemiche segue anche una risposta contro chi lo ha accusato di lavorare solo grazie alle notizie di gossip che escono sul suo conto: “Penso che 9 anni siano la risposta, per fortuna non devo dire grazie a nessuno”. Ciò servirà a spegnere le critiche?