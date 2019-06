Francesca De Andrè | litigio con Giorgio Tambellini a Non è la D' Urso | cosa è successo

Francesca De André - scontro furioso con l’ex fidanzato Giorgio : “Non hai bevuto stasera?” : A 'Live - Non è la d'Urso' la ex concorrente del Grande Fratello, ospite con il neofidanzato Gennaro, ha avuto un acceso...

Corna e insulti - Francesca De André svela un particolare sul tradimento di Giorgio : Francesca De Andrè e Gennaro ancora protagonisti. A Live Non è la d’Urso si è riparlato del tradimento del toscano e Francesca ha raccontato di aver scoperto nel dettaglio cosa è successo nella macchina del suo ex. Barbara d’Urso ha chiesto di non scendere in particolari e di non svelare nulla. Platinette invece ha detto di essere curiosa e Francesca De Andrè non si lasciata pregare, rivelando cosa hanno fatto Giorgino e la ragazza misteriosa: ...

La Tv trash paga! Ecco quanto ha guadagnato Francesca De André : L’esperienza al Grande Fratello 16 l’ha vista arrivare fino alla finale, ma non come vincitrice... Franceca De André - che è di sicuro la concorrente che ha creato più polemiche per i suoi atteggiamenti poco rispettosi - è infatti rimasta nella casa per 64 giorni, classificandosi sesta. Secondo alcune indiscrezioni Francesca De André, accanto a altri concorrenti NIP, avrebbe percepito 1500 euro per ogni settimana di permanenza all’interno della ...

Francesca De André incontra l'ex fidanzato Giorgio a Live - Non è la D'Urso : "Sei da Sert! Ti sei fatto fare un servizietto in macchina e poi sei entrato nella Casa!" : Francesca De André, durante la tredicesima puntata di Live - Non è la D'Urso, in onda su Canale 5, ha avuto un confronto con l'ex fidanzato Giorgio Tambellini, seduto in una delle cinque sfere che caratterizzano il programma condotto da Barbara D'Urso.La De André, prevedendo la presenza dell'ex fidanzato, ha subito reagito male:prosegui la letturaFrancesca De André incontra l'ex fidanzato Giorgio a Live - Non è la D'Urso: "Sei da Sert! Ti sei ...

