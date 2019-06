Fosfati | cosa sono | dove si trovano e quali conseguenze hanno

dilei

(Di giovedì 13 giugno 2019) Idegli additivi largamente utilizzati nell’industria alimentare e presenti in moltissimi cibi. Secondo recenti ricerche queste sostanze sarebbero responsabili di diversi patologie, dalla sindrome ADHD, ossia i disturbo da deficit di attenzione, sino all’ipertensione e alla malattie cardiovascolari.si? In quesi tutti i prodotti industriali, dalle merende ai pasti confezionati sino agli snack e alle bibite. Isi posrintracciare negli affettati, nei formaggi confezionati, nello yogurt, nei piatti pronti e nella carne. Individuarli non è affatto semplice perché il più delle volte si nascondono nella lista degli additivi sotto forma di coloranti, aromi ed esaltatori di sapidità.provocano? Numerosi studi scientificidimostrato che un alto livello dinell’organismo è associato all’insorgenza di patologie ...