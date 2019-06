Forza Horizon 4 può ora contare su 10 milioni di giocatori | Sea of Thieves supera quota 8

eurogamer

(Di giovedì 13 giugno 2019) Sea of ​​è il più recente gioco di Rare. Il team ha lavorato su titoli come Banjo-Kazooie e Perfect Dark in passato, quindi un "simulatore di pirati" è un cambiamento piuttosto radicale. Lo studio, nel corso del tempo, è riuscito a trasformare il gioco aggiungendo meccaniche come pesca, cucina e persino una campagna per giocatore singolo.Ad aprile, lo sviluppatore ha rilasciato l'"Anniversary Update" e da allora, il numero diè aumentato. Secondo il team, il titolo ora conta oltre 8,4di. Questa informazione è stata rivelata durante lo show Inside Xbox pochi giorni fa, riporta Windows Central.Lo sviluppatore di4, invece, ha condiviso che il gioco ora conta 10di. Questa informazione è stata individuata per la prima volta dall'utente Twitter "@ emiel1981" durante la visione di un livestream di...

