Formula 1 | Villeneuve ‘smaschera’ Hamilton | “ha indotto i commissari a penalizzare Vettel

Formula 1 - Villeneuve all’attacco di Michael Schumacher : “un cattivo esempio per i giovani - non aveva rispetto” : Il canadese si è scagliato contro Michael Schumacher, accusandolo di non aver mai avuto rispetto per i suoi avversari Non è mai corso buon sangue tra Jacques Villeneuve e Michael Schumacher, rivali in pista alla fine degli anni ’90. Tante le battaglie tra i due, epica quella di Jerez nel 1997, quando si toccarono alla Dry Sack e il tedesco si ritirò, venendo poi squalificato a fine gara. LaPresse/Photo4 Oggi il canadese è tornato a ...

Formula 1 - Villeneuve spaventa Mick Schumacher : “se non sarà subito super veloce - la Ferrari lo brucerà” : Il canadese ha parlato della situazione di Mick Schumacher in Ferrari, sottolineando che rischia di bruciarsi se non sarà subito veloce Jacques Villeneuve non usa mezze misure nel parlare della situazione di Mick Schumacher in Ferrari, sottolineando come il giovane pilota tedesco rischia di essere bruciato dal Cavallino nel caso in cui non riesca ad essere subito veloce. LaPresse/Photo4 Intervenuto ai microfoni del quotidiano svedese ...

Formula 1 - Jacques Villeneuve : “L’arrivo di Leclerc sta avendo un effetto negativo sulla Ferrari” : Il weekend del Gran Premio d’Azerbaijan è andato in archivio ed i deludenti risultati della Ferrari in questo avvio di campionato stanno facendo discutere gli addetti ai lavori e gli appassionati della Formula 1. La scuderia di Maranello, dopo le ottime impressioni destate nei test invernali di Barcellona, non è riuscita a contrastare lo strapotere di una Mercedes capace di collezionare quattro doppiette consecutive in altrettante gare ...