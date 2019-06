Formula 1 | niente appello ma nessuna resa | Binotto annuncia battaglia legale dopo la

Formula 1 – Leclerc fa mea culpa : “errore mio in Q3. Domani è diverso da Monaco - niente rischi inutili” : Charles Leclerc fa mea culpa dopo le qualifiche: il giovane pilota Ferrari spiega l’errore nel Q3 che gli è costato diversi secondi di svantaggio da Hamilton e Vettel Nonostante il terzo posto ottenuto dopo le qualifiche del Gp del Canada, Charles Leclerc non riesce a sorridere completamente. Il giovane pilota Ferrari si rammarica per un errore nel Q3 che gli è costato diversi secondi di gap da Hamilton e Vettel, ma che probabilmente ...

Formula 1 – Ferrari - la promessa di Binotto : “in Canada niente errori. Sappiamo di non essere competitivi ma…” : Mattia Binotto analizza la gara del Canada, tracciato potenzialmente favorevole alla Ferrari: il team principal della Rossa spiega che non ci saranno modifiche sulla SF90, ma assicura “zero errori” Nessuna modifica alla monoposto, ma anche nessun dei gravi errori che hanno condizionato le prime gare. In sintesi è questo il pensiero di Mattia Binotto in vista del Gp di Montreal. La gara del Canada la scorsa stagione ha sorriso ...

Formula 1 – La Ferrari ha deciso - nei Gp di Canada e Francia niente logo ‘Mission Winnow’ : ecco il motivo : La Ferrari correrà nei Gp di Canada e Francia senza il logo Mission Winnow: la scuderia di Maranello sostituirà il title sponsor con un riferimento ai 90 anni del Cavallino, come già accaduto in Auastralia Nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: la Ferrari correrà i Gp di Canada e Francia senza il logo Mission Winnow. Lo sponsor, resterà comunque title partner della scuderia di Maranello per l’intera stagione 2019, ma non ...

Formula 1 – Spiacevole imprevisto per Lapo Elkann al Gp di Monaco : niente pass? Accesso vietato nella zona box [VIDEO] : Lapo Elkann bloccato all’ingresso della zona box: piccolo imprevisto nel sabato di qualifiche del Gp di Monaco Si sono svolte oggi le qualifiche del Gp di Monaco: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position sul circuito di Montecarlo, seguito da Bottas e Verstappen. Sabato deludente per la Ferrari, con Vettel che non è riuscito a far meglio del quarto tempo, mentre Leclerc partirà domani dalla 16ª casella in griglia. Giornata ...