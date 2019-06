Ferie estive 2019 | maturazione | calcolo | richiesta | preavviso Istruzioni

leggioggi

(Di giovedì 13 giugno 2019) Estate significa soprattutto. Un momento che vede incrociarsi le esigenze aziendali con quelle dei singoli dipendenti, questi ultimi stretti tra dinamiche familiari (vacanze dei figli, genitori anziani) ed economiche (prenotazione dei voli ed alberghi). Fissare il periodo diè sicuramente un momento delicato nella gestione delle risorse umane, senza dimenticare che le aziende devono rispettare precise norme di legge. Cerchiamo di capire nel dettaglio come funzionano le. =>2017, scadenza 30 giugno: regole, deroghe e sanzioni <=: cosa dice la legge Per legge (Dlgs. n. 66/2003) il periodo minimo dispettante ad ogni dipendente è di quattro settimane all’anno (28 giorni da calendario), che devono essere godute secondo precise scadenze: Due settimane entro il 31 dicembre dell’anno di; Le restanti due nei 18 mesi successivi ...

ascea : RT @GiroautoT: Non aspettare le ferie estive... Concediti un #break scegli il WEEK END al Resort Santa Maria - Ascea. 3 Giorni / 2 Notti a… - Dianora1982 : Quando tento di mettere d'accordo gli operatori per le ferie estive. - GiroautoT : Non aspettare le ferie estive... Concediti un #break scegli il WEEK END al Resort Santa Maria - Ascea. 3 Giorni / 2… -