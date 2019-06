Family influencer | le 10 famiglie italiane più seguite sui social

vanityfair

(Di giovedì 13 giugno 2019)Se pensiamo che inetwork siano uno strumento valido ed efficace esclusivamente per le celebrità più note al mondo o per promuovere iniziative commerciali: probabilmente cambieremo presto opinione. Infatti, Buzzoole ha pubblicato la classifica dei TopCreator italiani, ovvero, dei profili Instagram gestiti dae giovani mamme alla conquista dei, capaci di intrattenere i loro seguaci pubblicando scene di vita quotidiana e consigli utili per neogenitori e coppie prossime ad accogliere l’arrivo di un figlio. È il caso di Sara Luna Canola, mamma e appassionata di home design seguita da oltre 68mila utenti, del comico Gianmarco Pozzoli con la compagna Alice e i due figli protagonisti della ...