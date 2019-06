Fabio Rovazzi celebra le nozze del rapper Space One

J-Ax testimone di nozze di Space One - Fabio Rovazzi celebra la cerimonia : J-Ax testimone di nozze di Space One. Il rapper milanese ha portato testimonianza della cerimonia attraverso i suoi social, nei quali è comparso anche Fabio Rovazzi che ha celebrato il matrimonio con la fascia tricolore. Con Space One, J-Ax ha dato vita al collettivo hip hop Spaghetti Funk, con un progetto che ha ormai compiuto i suoi primi 26 anni di età. Il rapper si è sposato mercoledì 12 giugno con la sua fidanzata Emanuela ...

Fabio Rovazzi sorpreso con la nuova fidanzata Karen Rebecca Casiraghi : Fabio Rovazzi ha un nuovo amore il deejay, cantane e attore infatti è stato sorpreso durante una serata romantica con Karen Rebecca Casiraghi: “Stiamo insieme da un mese e siamo felici”. Fabio è molto geloso della sua vita privata, è stato sorpreso dal settimanale “Chi” mentre si reca nel ristorante della famiglia Trussardi. Ad accompagnarlo Karen Rebecca Casiraghi, conosciuta come Kokeshi, youtuber e con oltre mezzo milioni di follower su ...

Fabio Rovazzi - è finita con Karina Bezhenar : Dopo 3 anni è giunta al termine la storia d’amore tra Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar. A comunicarlo è lo stesso artista (che recentemente ha ricoperto per una sola puntata il ruolo di direttore artistico della squadra bianca al serale di Amici, chiamato a sostituire Ricky Martin) sui propri social con una Instagram story: “Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo… sì. Io e Karyna ci siamo lasciati da un po’ di tempo. ...

Io e Karyna ci siamo lasciati! Fabio Rovazzi è di nuovo single : Dopo numerose insistenze da parte dei fan, Fabio Rovazzi ha confermato che la sua storia con Karyna Bezhenar è finita, il cantante ci ha tenuto a precisare che sono rimasti in ottimi rapporti. Lo ha annunciato lui stesso attraverso il suo account Instagram e, dopo l’irrefrenabile curiosità dei suoi follower, Fabio Rovazzi ha affidato ai social il suo breve messaggio : “Per tutti quelli che se lo stanno chiedendo sì, io e Karyna ci siamo ...

