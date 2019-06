Eva Longoria al Filming Italy Sardegna Festival | Mi manca Obama”

Perché il primo episodio di Desperate Housewives “era perfetto” e continua ad esserlo tutt’oggi per Eva Longoria : Oggi è attrice, regista, produttrice, attivista per i diritti delle minoranze, nonché mamma, ma Eva Longoria deve tutto il suo successo al primo episodio di Desperate Housewives, che ancora oggi resta il suo punto di riferimento assoluto a cui ispirarsi nel lavoro. L'episodio pilota della serie in cui interpretava la casalinga Gabrielle Solice resta il faro a cui da attrice, regista e showrunner guarda ogni volta che deve cimentarsi in un ...

Eva Longoria - per diventare una «mamma creativa» - prende lezioni da Victoria Beckam : Eva Longoria, 44 anni, prende lezioni da Victoria Beckham, 45. L'attrice ha rivelato al Daily Mirror di aver imparato dall'amica come essere una «mamma creativa» con suo figlio Santiago,

Eva Longoria a Cannes : «Un revival di Desperate Housewives? Direi subito sì» : Eva Longoria è attrice, regista ma anche e soprattutto produttrice. «Un lavoro che mi piace molto, mi stimola e sento più mio, più della recitazione», ha raccontato a Woman in Motion, appuntamento organizzato al Festival di Cannes da Kering, che porta ogni anno le donne dello showbiz a

Eva Longoria a Cannes : «Quello che accade in Alabama riguarda tutti» : Eva Longoria è attrice, produttrice, ma soprattutto «mamma» (di Santiago, un anno a giugno), come tiene a precisare durante l'incontro di Woman in Motion, appuntamento ormai "tradizionale" del Festival di Cannes, organizzato ogni anno da Kering, e che porta le donne dello showbiz a

Eva Longoria - spacco esagerato a Cannes : Nel mondo dello spettacolo, maggio fa rima con Festival di Cannes. Eccoci dunque al consueto appuntamento annuale col festival cinematografico più famoso del mondo. Per la serata inaugurale non sono mancate le dive sul red carpet, da Selena Gomez a Tilda Swinton fino alla più navigata sulla Croisette: Eva Longoria. L'attrice, in veste di ambasciatrice per L'Oreal, frequenta l'evento da almeno un decennio. Quest'anno però l'avvenimento ha un

The CW boccia Tyler Posey e i suoi Ragazzi Perduti - lo spin off di Jane The Virgin e la serie di Eva Longoria : i pilot che non vedremo : Il 16 maggio è ancora lontano ma The CW non ha voluto aspettare gli upfronts per dire la sua su alcuni pilot in cantiere che, a quanto pare, non diventeranno serie tv nella prossima stagione televisiva. La prima bocciatura illustre riguarda l'amato protagonista di Teen Wolf ovvero Tyler Posey. Nei giorni scorsi vi avevamo annunciato che l'attore sarebbe stato uno dei volti della serie ispirata al film Ragazzi Perduti ma qualcosa è andato storto ...