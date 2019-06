Eurogruppo | Tria va senza numeri | Dombrovskis lo gela | manovra correttiva

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) “Ho incontrato il ministrosul bilancio dell’Italia. Serve una correzione sostanziale della traiettoria fiscale per quest’anno e per l’anno prossimo. Questa è la prima e più importante priorità nell’interesse dell’Italia”. Firmato Valdis. Il vicepresidente della Commissione europea, con delega sull’euro, twitta poco dopo il colloquio con Giovannioggi in occasione della riunione dell’a Lussemburgo. Nulla di nuovo., da sempre ‘falco’ dell’austerity, chiede al ministro italiano ciò che lui ancora non può dargli perché non ha il mandato dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini: unaper evitare la procedura sul debito eccessivo, consigliata dalla Commissione europea. Tempo per trattare, poco. Il consiglio ...

