Essere sani senza medicine è possibile! Il Sistema di Ivan Neumivakin

Wind-Tre sospende sms su risarcimenti per malasanita` : 'Un grave malEssere della societa`' : In questi ultimi giorni, mentre erano regolarmente al lavoro, molti medici hanno ricevuto degli sms pubblicitari da alcuni studi legali che invitavano a richiedere della valutazioni "senza costi" per eventuali risarcimenti per casi di malasanità. Gran parte delle comunicazioni recavano il nome di SportelloLegaleSanità, accompagnato da un numero verde da contattare. Il testo del messaggio in questione era il seguente: "Credi di aver diritto a un ...