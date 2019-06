Esplosione Gela, c’è una vittima: morta Tiziana Nicastro, era in condizioni disperate (Di giovedì 13 giugno 2019) A otto giorni dallo scoppio della bombola al mercato rionale a Gela si registra una vittima. È morta a Palermo Tiziana Nicastro, quarantaduenne mamma di tre figli. La donna si trovava al mercatino per fare qualche acquisto quando è stata travolta dalla fiammata sprigionata dal camioncino che vendeva polli allo spiedo. (Di giovedì 13 giugno 2019) A otto giorni dallo scoppio della bombola al mercato rionale asi registra una. Èa Palermo, quarantaduenne mamma di tre figli. La donna si trovava al mercatino per fare qualche acquisto quando è stata travolta dalla fiammata sprigionata dal camioncino che vendeva polli allo spiedo.

Non ce l’ha fatta Tiziana Nicastro, la donna rimasta coinvolta il 5 giugno scorso nell'incendio in via Madonna del Rosario a Gela dopo l'esplosione di una bombola in un mercatino rionale. Il cuore della donna, che aveva quarantadue anni, ha cessato di battere questa mattina alle 7,30 all'Ismett di Palermo. Lì Tiziana era stata trasferita dal centro ustioni mercoledì sera per insufficienza ecmo, ovvero per gravissimi problemi respiratori. Nel pomeriggio di mercoledì da alcuni parenti era stata diffusa la notizia che la quarantaduenne non era riuscita a vincere la sua battaglia per la vita. Quando i medici del Civico di Palermo l'hanno trasferita all'istituto nazionale trapianti, le condizioni di salute della donna erano disperate. Il decesso, confermato dalla struttura sanitaria, è stato ora comunicato alla polizia di Gela che indaga sull'accaduto.