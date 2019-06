Ergastolo | la Corte dei diritti umani condanna l' Italia | rivedere la legge

Corte Strasburgo : «L’Italia riveda la legge sull’Ergastolo - no a trattamenti inumani» : La sentenza della Corte europea dei diritti umani riguarda il caso di Marcello Viola, condannato per associazione mafiosa, omicidi e rapimenti, in prigione da inizio anni Novanta. L’associazione Nessuno tocchi Caino: «Pronunciamento storico»

Corte Strasburgo : "Con l'Ergastolo l'Italia viola i diritti umani" : Raffaello Binelli La Corte europea dei diritti umani nella sentenza sul caso di Marcello viola stabilisce che è "inammissibile privare le persone della libertà senza impegnarsi per la loro riabilitazione e senza fornire la possibilità di riconquistare quella libertà in una data futura" La dicitura "fine pena mai" deve scomparire dai certificati dei detenuti. Secondo la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, infatti, le ...

Ergastolo - la Corte europea condanna l’Italia : “Inammissibile carcere a vita senza riabilitazione” : L’Italia deve rivedere la legge che regola il carcere a vita. A stabilirlo è la Corte europea dei diritti umani, secondo cui la legge italiana viola il diritto del condannato a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti: “È inammissibile privare le persone della libertà senza impegnarsi per la loro riabilitazione e senza fornire la possibilità di riconquistare quella libertà in una data futura”. La decisione ...

Cesare Battisti - Corte d'Appello di Milano conferma l'Ergastolo. I legali : "Pronti a impugnare decisione" : La Corte d’Assise d’Appello diMilano ha confermato la pena definitiva dell’ergastolo per Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Pac, condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli anni ’70 e arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di Battisti di commutare la pena del carcere a vita in 30 anni, che al netto del ...