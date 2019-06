oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’ottava tappa deldiscatterà nel fine settimana a, in, dove saranno due gli azzurri al via, ovvero Lorenzo De Luca, che monterà Ensor de Litrange e Scuderia 1918 Halifax Van Het Kluizebos, ed Alberto Zorzi, che sarà in sella a Dakota e Cinsey. Non sarà però questa l’unica manifestazione di rilievo nel fine settimana, dato che a Sopot, in Polonia, andrà in scena la terza tappa della Nations Cup di salto ostacoli, dove non sarà al via l’Italia: nelle gare individuali sarà al via Massimo Grossato, che monterà Lazzaro delle Schiave, Kilano van de Vlasbloemhoeve ed Especiale Too. Intanto Duccio Bartalucci ha selezionato i cinque azzurri al via della tappa di Falsterbo, in, dall’11 al 14 luglio, dove tornerà in gara l’Italia: si tratta di Emilio Bicocchi su Evita Sg Z, Bruno Chimirri su Tower Mouche, ...

OA_Sport : Equitazione, i convocati dell’Italia per il Global Champions Tour di Stoccolma. In Svezia in gara Lorenzo De Luca e… -