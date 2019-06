Epatite C | l’Italia tra i 9 Paesi al mondo in grado di raggiungere gli obiettivi dell’OMS

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) Quattro incontri rivolti agli specialisti per coordinare l’attività e individuare i pazienti che non sanno o non si sono ancora sottoposti alla terapia gratuita, non tossica e della durata di poche settimane per eliminare la minaccia incombente dell’C e tornare a vivere. Seconda tappa con l’appuntamento “HCV: Be Fast, Be Different”, organizzato da AbbVie, in questo quadro complesso e allo stesso tempo promettente che si tiene il 13 e 14 Giugno a Roma, presso l’ A. Roma Life Style Hotel. L’iniziativa fa seguito all’incontro tenutosi a Matera a maggio, a cui ne seguiranno altri due in autunno a Torino e a Milano. “Il convegno si propone di fare il punto sui grandi progressi fatti negli ultimi anni nel campo della terapia dell’cronica da virus C – afferma il Prof. Mario Angelico, Professore Ordinario di Gastroenterologia presso ...

mariopaps : CS Epatite C: l'Italia potrà essere tra i soli 9 Paesi al mondo in grado di raggiungere gli obiettivi dell’OMS. Eradicazione - stopfakenews20 : Oltre 200.000 italiani non sanno di essere affetti da Epatite C e il nostro Paese è tra quelli in Europa con il mag… - Agenzia_Italia : Sono 200 mila gli italiani che non sanno di avere l'Epatite C -