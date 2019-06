Energia | la climatizzazione pesa per oltre la metà sulla bolletta elettrica degli uffici

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) Laper il 57% sui consumi energetici negli edifici ad usoo, seguita dalle apparecchiature elettriche (26%) e dall’illuminazione (17%) con una smedia annua al metro quadro di circa 15 euro per laestiva e invernale, di 6,40 euro per le apparecchiature e di 4,40 euro per l’illuminazione1. È quanto emerge dal rapporto “Benchmark di consumo energeticoedifici perin Italia” realizzato da Assoimmobiliare ed ENEA su un campione di 118 edifici direzionali distribuiti su tutto il territorio nazionale. Lo studio evidenzia variazioni significative tra le regioni del Nord, dove i consumi sono maggiori, e quelle del Centro e del Sud e si propone di fornire alle aziende un utile strumento di autovalutazione dei propri consumi. In, l’analisi comparata delle diagnosi energetiche ha consentito di identificare indici di prestazione di ...

tado_IT : 4 semplici passi per risparmiare energia: installare il nuovo Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ è un gioco… - BalturEnergia : Oggi e tutti i giorni festeggiamo la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che Baltur contribuisce a salvaguardare grazi… -