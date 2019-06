Emma Marrone diventa mamma ma è un film

Emma Marrone con il pancione - attrice nel film di Gabriele Muccino! Foto dal set : La musica resta la sua strada, ma Emma Marrone ha deciso di concedersi una “pausa” per dedicarsi, anima e cuore, ad una nuova avventura: il cinema. La cantante salentina, come ormai noto, è impegnata... L'articolo Emma Marrone con il pancione, attrice nel film di Gabriele Muccino! Foto dal set proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Emma Marrone col pancione sul set di Muccino : 'Un anno per dire sì - la musica è in pausa' : Dopo aver annunciato su Instagram la sua presenza nel cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Emma Marrone ha rilasciato altre dichiarazioni al riguardo direttamente dal set romano dove si sta girando la pellicola. La pugliese, alla sua prima vera prova d'attrice, è stata paparazzata con il pancione ed ha confessato di averci messo un anno per accettare questa sfida che le ha proposto il regista. Per portare a termine al meglio questa nuova ...

Emma Marrone con Claudio Santamaria sul set de I Migliori Anni : “Sto scoprendo lati di me stessa che ignoravo - è tutto incredibile” : Emma Marrone con Claudio Santamaria sul set de I Migliori Anni: le prime foto sono state condivise direttamente dal regista del film, Gabriele Muccino, che ha voluto fortemente la cantante italiana per una parte del suo prossimo film per il cinema. Tra gli attori protagonisti c'è Claudio Santamria, immortalato con Emma in una scena. “Ma che film è?", chiede ironicamente il regista sui social ma in realtà è già stato svelato tutto. Si tratta ...

Le prime foto di Emma Marrone attrice sul set de 'I migliori anni' di Muccino : Le riprese in corso a Roma. Il film, che segnerà il debutto al cinema della cantante, uscirà nel febbraio 2020

Emma Marrone diventa attrice! La cantante reciterà in un film di Muccino : Emma Marrone diventa attrice e si prepara a recitare nel prossimo film di Gabriele Muccino. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante, che su Instagram ha condiviso una foto del copione, svelando di essere molto emozionata per questa nuova avventura. “Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata – ha confessato ai fan, senza nascondere la grande commozione -. Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo ...

I migliori anni! Emma Marrone sarà la prossima star di Gabriele Muccino : Sono iniziate da poco le riprese de "I migliori anni" il prossimo film di Gabriele Muccino che vedrà tra le protagoniste un'inedita Emma Marrone. “Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata,ma anche tanto entusiasta ed eccitata.Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è .. ahahahahahahah. Ma ci voglio provare .. voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi ...

I Migliori Anni - Gabriele Muccino sceglie un super cast - Emma Marrone esordisce da attrice : Favino, Kim Ross Stuart, Santamaria Ramazzotti. Muccino sceglie un poker d'assi per "I Migliori Anni" e fa esordire Emma Marrone. Gabriele Muccino torna sul set. “A Casa Tutti Bene” è stato accolto dal pubblico con oltre 9 milioni di euro di incasso. Ed ecco Muccino, due Anni dopo. Il suo nuovo ...

Emma Marrone debutta come attrice nel film di Muccino : "Tanta emozione - piango da sola" : La cantante sarà protagonista de 'I migliori anni' insieme con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria...

«I Migliori Anni» : il nuovo film di Gabriele Muccino (con Emma Marrone) : Gabriele Muccino: sedetevi, devo parlarviGabriele Muccino: sedetevi, devo parlarviGabriele Muccino: sedetevi, devo parlarviGabriele Muccino: sedetevi, devo parlarviGabriele Muccino: sedetevi, devo parlarviGabriele Muccino: sedetevi, devo parlarviA poco più di un anno dal successo di A casa tutti bene, uno dei film più «ricchi» del 2018 con un incasso di quasi 10 milioni di euro, Gabriele Muccino torna dietro la macchina da presa. Lo fa a partire ...