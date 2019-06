E3 2019 | Roller Champions - prova

E3 2019 : l'adrenalinico Roller Champions si mostra in un trailer : Dopo il leak di qualche tempo fa, Ubisoft ha presentato sul palco di questo E3 Roller Champions, titolo decisamente sopra le righe che fa del multiplayer a squadre il suo cavallo di battaglia. Prima di lasciarvi al video mostrato durante l'evento, vi segnaliamo che una demo sarà disponibile su Uplay dal 10 al 14 giugno, detto questo vi auguriamo buona visione.Leggi altro...

Microsoft presenta il secondo Xbox Elite Controller [E3 2019] : Durante la conferenza Xbox E3 di ieri sera, Microsoft ha ufficialmente presentato la seconda generazione di Xbox Elite Controller. Descrizione Il nuovissimo Controller Wireless Elite per Xbox Serie 2 offre oltre 30 nuovi modi per giocare come un professionista, tra cui levette regolabili, nuovi componenti intercambiabili, fino a 40 ore di autonomia della batteria ricaricabile e infinite possibilità di personalizzazione con l’app ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

Ubisoft presenterà Roller Champions - titolo multiplayer su pattini a rotelle - all'E3 2019? : A quanto pare, durante l'E3 2019 Ubisoft svelerà al mondo Roller Champions, una nuova IP multiplayer. L'indiscrezione arriva dalle fonti di SpielTimes, che affermano che il titolo si ispira al Roller Derby, sport in cui due squadre di cinque pattinatori a rotelle si affrontano su una pista ellittica in una gara di velocità, tecnica e strategia, e avrà alcune meccaniche simili al Rocket League di Psyonix. Sempre secondo quanto riportato da ...

I migliori controller Xbox One – Maggio 2019 – Classifica : Se state cercando un nuovo controller Xbox One, siete capitati nel posto giusto, perchè oggi vogliamo elencarvi quelli che secondo noi sono i migliori controller Xbox One disponibili su AMAZON, sia ufficiali che compatibili. Come acquistare un controller Xbox One Prima di acquistare un nuovo Xbox One controller, bisogna tener presente di alcune caratteristiche al fine di scegliere il giusto controller. Tipologia: Esistono ...

I migliori controller per PlayStation 4 – Maggio 2019 : Se siete alla ricerca un nuovo controller per PlayStation 4, allora siete nel posto giusto, perchè oggi vogliamo condividere con voi una lista dei migliori controller PS4 in vendita su AMAZON, ufficiali e compatibili. Come acquistare un controller PlayStation 4 Quando si acquista un nuovo controller, bisogna tenere a mente diversi fattori, ossia: Tipologia: Abbiamo tenuto conto della differenza tra il controller con cavo e wireless. ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei Gruppi 2019 : il Roma Roller Team conquista la medaglia d’oro. Argento per i Sincro Roller nel Precision : Il Palalasport Giulio Bigi di Reggio Emilia sta ospitando questa settimana i Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle dedicati alla specialità dei Gruppi Show e Precision, primo importantissimo appuntamento internazionale della stagione 2019. Nella prima giornata di gare passata agli archivi, l’attenzione è stata focalizzata sul Precision Junior, valutato come ormai sappiamo con il nuovo sistema Rollart. Con grande sorpresa, ...