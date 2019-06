Due petroliere sono state evacuate dopo un incidente nel Golfo dell’Oman | potrebbe essere

Arabia Saudita - Due petroliere ko : «È sabotaggio». Tensione alle stelle Usa-Iran : Sabotaggio. Una parola sola che rischia di sintetizzare e soprattutto di far riesplodere le tensioni nel Golfo Persico. Con i media americani che non girano troppo attorno ad un?altra parola:...

Due petroliere saudite hanno subito “un sabotaggio” - afferma l’agenzia di stampa saudita : L’Arabia saudita ha dichiarato lunedì che due delle sue petroliere sono state sabotate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, in attacchi che ha descritto come una minaccia per la sicurezza delle forniture globali di petrolio. Le tensioni sono aumentate nella regione ricca di petrolio nelle ultime settimane, in seguito allo spiegamento di un numero crescente di risorse militari statunitensi verso il Medio Oriente a causa del ...