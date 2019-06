Donatella Rettore VS Alessandra Amoroso Non mi piace | canta di naso e sulla

Donatella Rettore senza freni : «Bertè invidiosa - Amoroso canta col naso. Conti e Fazio? Che delusioni. Era meglio con Berlusconi» : Rettore, essere schietti è un pregio. Una dote che però si paga a caro prezzo? «Vero. Ma essere schietti ti fa sentire libera. E la libertà non ha...

Intervista – Donatella Rettore : «Ve lo rivelo - Marilyn Monroe è stata la musa ispiratrice di “Splendido Splendente”» : L’Intervista con Donatella Rettore parte da una domanda storica legata ad un suo successo che esortava a non nominare il suo vero nome di battesimo: – «Ma quindi devo stare attento a non chiamarti mai Donatella?» – «Ma no, dai chiamami pure come preferisci!»; risponde così la cantante veneta scrollando la testa e sorridendo. La chiacchierata inizia con una rumorosa risata ricordando uno dei brani che ha fatto la storia della ...

