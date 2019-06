Don Matteo | da Stasera su Rai 1 le repliche della stagione 11

Don Matteo 11 in replica - si ricomincia con la prima puntata : anticipazioni trama : Giovedì 13 giugno, in prima serata su Rai1 dalle 21.25 circa in poi, tornano in onda le puntate dell’ultima stagione realizzata fin qui di Don Matteo, ossia la numero undici. Trasmessa per la prima volta a inizio 2018, in attesa della prossima e conclusiva tornata di episodi (per cui si parla anche di un coinvolgimento di Stefano De Martino), i fan di Terence Hill possono consolarsi con un rewatch integrale di quella che sarà la ...

Don Matteo 11 prima puntata : trama e anticipazioni 13 giugno 2019 : DON Matteo 11 prima puntata. Terence Hill torna a vestire i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana nelle repliche di Don Matteo 11, in onda su Rai 1 a partire da giovedì 13 giugno 2019. Torna così sulla prima rete Rai una delle serie più amate e seguite dal pubblico italiano con l’undicesima stagione. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Don Matteo 11: ...

Guida tv giovedì 13 giugno - Don Matteo su Rai 1 sfida All Together Now : Programmi Tv di giovedì 13 giugno – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:30 Don Matteo 11×01-02Rai 2 ore 21:20 La trattativa (film + dibattito)Rai 3 ore 21:20 Il diario di AnnaCanale 5 ore 21:40 All Together NowRete 4 ore 21:25 Dritto e rovescioItalia 1 ore 21:20 47 RoninLa7 ore 21:15 PiazzapulitaTv8 ore 21:30 2012Nove ore 20:00 Nations League Italia – Russia ore 22:40 Tutte contro luiSerie Tv e Film in Tv giovedì 6 ...

Come Matteo Salvini vuole incassare con un conDono sulle cassette di sicurezza degli italiani : Tassa, patrimoniale o maxi-condono: cosa il governo voglia fare con le cassette di sicurezza è ancora poco chiaro. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha prima parlato di imposta e poi di pace fiscale. Il M5s si dice contrario a qualunque ipotesi. Il Pd parla del rischio di "riciclaggio di Stato". Come stanno realmente le cose?Continua a leggere

Vittorio Feltri - la verità dietro gli attacchi della Chiesa a Matteo Salvini : "La MaDonna - Gesù e i Santi" : Sia chiaro, non sono mai stato anticlericale, anzi ringrazio gli oratori dove sono cresciuto e diventato adulto, ringrazio altresì monsignor Angelo Meli, che è stato per me un professore (una volta si diceva precettore) fenomenale, il quale mi ha insegnato tutto il poco che so. Quindi l'articolo che

Estate con Don Matteo in TV : dal 13 giugno al via le repliche su Rai1 in attesa dell’ultima stagione : In attesa dell'ultima stagione, al via le repliche di Don Matteo in TV. L'amata fiction, con protagonista il parroco detective interpretato da Terence Hill, torna su Rai1 per far compagnia ai fan per tutta l'Estate. L'appuntamento è a partire dal 13 giugno con un doppio appuntamento serale che si rinnova ogni giovedì. La rete ammiraglia manderà in onda l'undicesima stagione della serie televisiva per allietare il pubblico, in fremente attesa ...

Laura Boldrini - zero euro di Donazione al suo partito : da Matteo Salvini alla Lega 54mila euro : I più generosi sono risultati i leghisti e Matteo Salvini, i più tirchi i "compagni" come Laura Boldrini e Matteo Renzi. E' quanto emerge dal quadro delle donazioni ai partiti effettuate dai parlamentari negli ultimi 13 mesi e riportate su Il Tempo. Nell'elenco delle "Dichiarazioni congiunte ex art.

La prima puntata di Don Matteo 12 all’insegna dei ricordi con un tributo a Spoleto - set delle ultime stagioni : Don Matteo 12 inizierà con un tributo a Spoleto, set della fiction Rai a partire dalla nona stagione. Il capitolo conclusivo della longeva serie con protagonista Terence Hill andrà in onda sulla rete ammiraglia il prossimo anno e si preannuncia denso di emozioni. Come rivela l'Ansa, la prima puntata di Don Matteo 12 si aprirà con l'omaggio alla città che ha ospitato negli ultimi anni le vicende del parroco in bici. Rai1 manderà infatti in ...

Matteo Salvini - ecco le tre Donne giudice pro migranti e contro Viminale : nomi e carriere : Tre i giudici nel mirino di Matteo Salvini. Tutti e tre hanno in comune il sesso e la poca simpatia nei confronti del vicepremier leghista. Si tratta di Luciana Breggia, magistrato del Tribunale di Firenze, di Matilde Betti, presidente della prima sezione del Tribunale civile di Bologna, e di Rosari

Matteo Salvini - il Don Aldo Antonelli lo insulta alla Zanzara : "Mi auguro scompaia per il bene del Paese" : "Hitler i disgraziati li metteva nei forni, Salvini-selfini, il ministro dell'Inferno, i disgraziati li butta a mare". A parlare, (anche se non si direbbe) è un prete abruzzese, si chiama Aldo Antonelli. Il don, noto anche come penna freelance dell'Huffington Post, è tornato a criticare il vicepremi

Don Matteo 12 riprese a Spoleto - le foto dei fan : Don Matteo 12, proseguono le riprese a Spoleto. Tutti al lavoro con le riprese dell’ultima stagione di sempre. Il set di Don Matteo 12 ha conquistato nuovamente Spoleto e i fan della storica fiction italiana non hanno perso l’occasione di fotografare l’uomo più atteso, Terence ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini - la premonizione di Solange : "Nel loro futuro..." - goDono anche i leghisti : Il sensitivo Solange, ex concorrente della Fattoria, recentemente ha letto la mano a Matteo Salvini. Bene, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato cosa è emerso da questa curiosa interpretazione. "È la seconda volta che gli leggo la mano, ha una bellissima linea della vita, molto lunga,

Matteo Salvini si muove da premier : subito flat tax e maxi conDono : I grillini ora devono soltanto stare al passo della Lega. Matteo Salvini si muove da premier e dopo i risultati

Don Matteo 12 anticipazioni : tornano Nadir Caselli e Simone Montedoro : Simone Montedoro e Nadir Caselli saranno nel cast di Don Matteo 12 Il prossimo anno Don Matteo compirà vent’anni. La dodicesima stagione dell’amatissima serie tv di Rai1, che andrà in onda a gennaio 2020, arriverà esattamente venti anni dopo il debutto di Terence Hill nei panni del sacerdote detective nel 2000. Un traguardo importante per Don Matteo che in questi anni, con undici edizioni alle spalle, ha continuato a inanellare un ...