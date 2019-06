Domenica In si allunga | Mara Venier sfida di nuovo Barbara d’Urso?

lanostratv

(Di giovedì 13 giugno 2019)in onda fino alle 18:40 conIn? L’indiscrezione Dopo il grande successo di questa edizione diIn, pare che Rai1 abbia chiesto anon solo di ritornare alla guida dello storico contenitorele, ma anche dire la sua durata fino alle 18:40, come Bubinoblog anticipato. Il programma dellaandrebbe quindi a occupare tutto il pomeriggio (dalle 14 alle 18:40) orfano de La prima volta di Cristina Parodi, e darebbe un buon traino al preserale di Rai1, L’eredità. In tutto questo,con la suaInta andrebbe are diLive che, stando alle parole di Alessandro Salem, verrà confermato insieme alle soap. Visti i grandi risultati ottenuti durante tutta la stagione,vincerà anche dalle 17 e 20? Sta di fatto che i vertici iniziano già a delineare i palinsesti in vista della consueta ...

FunweekMag : Mara Venier fa scappare Barbara D’Urso? #domenicain si allunga: la decisione sul concorrente #domenicalive --> - Mauri60154737 : Allunga la lista insieme alla buona domenica - filippo898 : RT @TV8it: Il campione britannico rilancia la sfida e allunga la sua permanenza in F1 per conquistare nuovi successi: ci riuscirà già dal G… -