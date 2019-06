DIRETTA FILIPPO TORTU 100 M | DIAMOND LEAGUE OSLO 2019 Azzurro quarto | vince Coleman

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : incomincia la gara di Tamberi - che attesa per Filippo Tortu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 20.16 Tutto molto facile per la statunitense Dalilah Muhammad sui 400 metri ostacoli, la Campionessa Olimpica si è imposta nettamente in 53.67 (a sei centesimi dal già suo primato mondiale stagionale): assolo dell’americana ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi per illuminare l’Italia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2019, quarta tappa della Diamond League di Atletica leggera: spettacolo assicurato allo Stadio Olimpico di Roma dove andrà in scena una serata di gare di altissimo spessore tecnico con i migliori al mondo pronti ad affrontarsi a viso aperto per la conquista della vittoria (e degli annessi 10mila dollari di montepremi). Sugli spalti dell’impianto della capitale sono annunciati circa ...

DIRETTA FASTWEB CUP/ Filippo Tortu vince la finale 100 m col tempo 9'97 : non è record : DIRETTA FASTWEB Cup con Filippo Tortu sui 100 metri streaming video e tv, vincitore, orario della gara che segna il debutto di Tortu nei 100 outdoor.

DIRETTA FASTWEB CUP/ Filippo Tortu 100 m : streaming video tv. Al via la batteria! : DIRETTA FASTWEB Cup con Filippo Tortu sui 100 metri streaming video e tv, vincitore, orario della gara che segna il debutto di Tortu nei 100 outdoor.

DIRETTA FASTWEB CUP/ Filippo Tortu 100 m : streaming video tv. L'azzurro : ho più forza : DIRETTA FASTWEB Cup con Filippo Tortu sui 100 metri streaming video e tv, vincitore, orario della gara che segna il debutto di Tortu nei 100 outdoor.

DIRETTA Fastweb Cup/ Filippo Tortu 100 metri : streaming video tv - vincitore e orario : Diretta Fastweb Cup con Filippo Tortu sui 100 metri streaming video e tv, vincitore, orario della gara che segna il debutto di Tortu nei 100 outdoor.