Diquattro | «DAZN ha dato visibilità agli sport femminili»

Diquattro : «Al lavoro per migliorare qualità e quantita di contenuti DAZN». : Dazn lavora con il Governo per migliorare le infrastrutture sulla banda larga. Lo conferma Veronica Diquattro, responsabile per Italia e Spagna di Dazn, a margine dell'evento 'Terzo Tempo' in cui la piattaforma di streaming ha fatto il bilancio della prima stagione: «Stiamo lavorando con il Governo, abbiamo diversi tavoli aperti per sensibilizzare sul tema e per...