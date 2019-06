Diabete tipo 2 | il dispositivo che monitora la glicemia abbassa i livelli di emoglobina

Diabete di tipo 2 e cambiamenti di peso : l’unione dei fattori aumenta il rischio di sviluppare l’Alzheimer : Nei cambiamenti di peso corporeo dovuti alla diagnosi del Diabete di tipo 2 sono associati ad un maggior rischio di demenza e, in particolare, la perdita di peso in questi pazienti è associata ad un maggior rischio di ammalarsi di Alzheimer. Questo è quanto evidenzia un studio coreano presentato al congresso dell’Associazione americana di diabetologia (ADA). Lo studio è stato effettuato su 167.876 soggetti con Diabete di tipo 2, per ...

Il Diabete di tipo 2 si può sconfiggere perdendo peso : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati britannici ha dimostrato che la remissione dal diabete si può ottenere e mantenere con la perdita di peso. Quaranta pazienti che hanno seguito un modello alimentare sottoposto dagli scienziati sono infatti riusciti a liberarsene; in chi ha mantenuto il peso raggiunto la malattia metabolica non si è ripresentata.

Diabete tipo 2 : un farmaco riduce il rischio di morte cardiovascolare - infarto e ictus : Un farmaco si è dimostrato in grado di ridurre in modo significativo (12%) eventi cardiovascolari come morte cardiovascolare, infarto e ictus nei pazienti con Diabete di tipo 2, con e senza malattia cardiovascolare accertata: è il risultato dello studio REWIND, condotto su 9 mila pazienti provenienti da 24 Paesi, presentato al congresso dell’Associazione americana di diabetologia e pubblicato su Lancet. Come ben noto le persone con Diabete ...

Speranze per la prevenzione del Diabete tipo 1 - un farmaco lo ritarda di 2 anni : Un “risultato sorprendente” è stato ottenuto per la prima volta in uno studio che apre a una speranza concreta di prevenzione per il diabete tipo 1: la ricerca, condotta dal team internazionale Type 1 diabetes TrialNet e presentato a San Francisco nel corso delle American diabetes Association Scientific Sessions, è finanziato dai National Institutes of Health statunitensi e pubblicato online su ‘The New England Journal of ...

Dal Diabete di tipo 2 si può guarire : basta dimagrire e non prendere più peso : Dal diabete di tipo 2 si può guarire: basta dimagrire e non riprendere più peso. Tutto ciò grazie al fatto che le cellule pancreatiche produttrici di insulina non sono, nella fase iniziale della malattia, danneggiate irreversibilmente. Lo dimostra un nuovo studio condotto su un campione di oltre 300 pazienti seguiti dal 2014 al 2017, ‘DIRECT‘, presentato al congresso dell’Associazione americana di diabetologia (Ada), che ...

Il Diabete tipo 2 aumenta il rischio di sviluppare oltre 10 tipi di tumore : Una ricerca pubblicata su “Journal of diabetes“, condotta da un team dell’ospedale di Ruijin affiliato alla Scuola di medicina dell’Università Jiao Tong di Shanghai, ha concluso che il diabete di tipo 2 può implicare un maggiore rischio di sviluppare 11 tipi di tumore per gli uomini e 13 per le donne. I ricercatori guidati da Ning Guang hanno studiato 410.191 pazienti tra 2013 e 2017, tutti affetti da diabete di tipo 2, ...

Dieta per diabetici : dieta vegetariana per Diabete mellito di tipo 2 : La dieta per diabetici, secondo studi e secondo l’opinione degli esperti della Società Italiana di Diabetologia Sid e la dieta vegetariana o vegana

Diabete : Action Plan triennale contro Diabete di tipo 2 e obesità : A Roma 290.000 i residenti con diabete. Poste le basi per un Action Plan triennale per affrontare diabete tipo 2 e malattie croniche e obesità

Diabete e prevenzione nel report Diabete tipo 2 e Obesità : Diabete e prevenzione. E’ di questo che si parlerà nella presentazione del Roma Cities Changing Diabetes report “Diabete Tipo 2 e Obesità"

Diabete tipo 2 e obesità : tre quarti dei residenti del Lazio con diabete : “diabete Tipo 2 e obesità nell’area di Roma Città Metropolitana” è di questo che si parlerà nella Sala Protomoteca a Palazzo del Campidoglio

Diabete tipo 1 : ancora molto diffusi fumo e obesità - soprattutto al Sud : Il 30% dei pazienti con Diabete tipo 1 presi in carico dai centri diabetologici italiani raggiunge valori corretti di emoglobina glicata, quasi la metà è in regola con il colesterolo e oltre il 70% con la pressione; il 12% è obeso, più di 1 su 4 fuma, il 40% presenta retinopatia, ma nel complesso 1 su 2 ha accesso a buoni livelli di cura. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla nuova Monografia Annali AMD “Profili assistenziali nei ...