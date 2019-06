Di nuovo in piedi il Samsung Galaxy S8 TIM | rilascio G950FXXU4DSE4

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Non perde occasione di mettersi in mostra ilS8, questa volta relativamente ai brandizzati TIM, che ricevono l'aggiornamentocon patch di sicurezza di maggio 2019, di un solo passo indietro rispetto all'ultima release di giugno, non disponibile per tutti i dispositivi del brand sudcoreano. Il pacchetto in questione è contraddistinto da CSC G950FTIM4DSE4 e CHANGELIST 16019454, oltre ad avere una date build risalente al 14 maggio scorso.Chi ne avesse voglia e dimestichezza, potrà scaricare il firmwareperS8 brand TIM (assicuratevi prima che il dispositivo su cui state per portare a termine il procedimento corrisponda effettivamente al modello menzionato) da questa pagina, per poi avvalersi del tool non ufficiale Odin per l'installazione manuale. Una pratica quella appena descritta su cui conviene puntare quando manca ancora ...

OptiMagazine : Di nuovo in piedi il #SamsungGalaxyS8 TIM: rilascio G950FXXU4DSE4 - ViessmannItalia : Pompa di calore e sistema #fotovoltaico per una residenza ai piedi dei Colli Euganei. Ne parla l’Architetto Sergio… - alessiad1897 : vedo sulle ig stories di tutti i miei amicy il post sui piedi di @tortadimirtilli. tvb Manny, sei di nuovo famoso????? -