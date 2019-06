Di Marzio | «Sarri alla Juve | ci siamo Con lui Martusciello»

ilnapolista

(Di giovedì 13 giugno 2019) Gianluca Diha aperto la puntata dello speciale calciomercato di Sky Sport con la notizia – non originale in verità – che Maurizio sta per diventare il nuovo allenatore dellantus. Diha detto che c’è stato un incontro a Londra tra Paratici e la Granovskaia. Che tra le parti è stata raggiunta un’intesa di massima. L’indennizzo chiesto dai Blues è di poco conto. Proprio il ds bianconero ieri era a Londra per sbloccare di persona gli ultimi dettagli. Domanisi libera dal club di Abramovich. Firmerà un triennale con lantus. Nel suo staff ci sarà: i due hanno lavorato insieme a Empoli. Al Chelsea andrà Lampard. L'articolo Di: «, ci. Con lui» ilNapolista.

