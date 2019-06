Denunciata per calunnia la modella che accusa Neymar di stupro

Non c’è pace per Amanda Bynes - l’attrice di Una ragazza e il suo sogno Denunciata dopo la riabilitazione : Amanda Bynes, l'attrice di Una ragazza e il suo sogno ed Hairspray nonché protagonista della serie tv Le cose che amo di te, continua ad avere problemi di salute mentale che ora stanno avendo anche strascichi giudiziari. dopo aver iniziato a recitare a soli sette anni, diventata famosa in tenera età, come molte baby star ha dovuto affrontare periodi difficili, passando attraverso il tunnel della tossicodipendenza, affrontando la depressione ...

Modica - titolare casa riposo Denunciata per abbandono di rifiuti : Modica, titolare di casa di riposo deferita all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti incontrollato. Sacchi neri con pannolini, siringhe

Migranti - Ue Denunciata dalla Corte delll'Aja per le morti in mare : "Crimini contro l'umanità" : L'accusa di "crimini contro l'umanità" si basa sull'ipotesi che funzionari e politici abbiano consapevolmente creato la "rotta migratoria più mortale del mondo"

Controlli Carabinieri ai Castelli Romani : 2 persone in manette e 1 Denunciata : Roma – I Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano hanno arrestato un 52enne italiano, residente in una cittadina dei Castelli Romani, per furto aggravato. Allertati dai religiosi che avevano notato un uomo che si aggirava vicino alle cassette votive con degli arnesi in mano, i Carabinieri sono intervenuti presso il Santuario “Nostra Signora di Fatima” sorprendendo l’uomo a rubare le monete dall’offertorio, ...

Reddito di cittadinanza : Denunciata coppia di furbetti - lui faceva l'operaio in nero : Roberto Chifari I Carabinieri del nucleo operativo del gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro di Palermo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Termini Imerese, due coniugi di un comune delle Madonie, per il reato di indebita percezione del Reddito di cittadinanza Lui operaio in nero, la moglie invece aveva presentato la domanda per il Reddito di cittadinanza. I Carabinieri del nucleo operativo per la tutela del ...

Siena - ha rapporti di fronte alle finestre di una scuola : Denunciata per atti osceni : A Siena si è verificata una vicenda un po’ ambigua per le insegnanti e gli alunni di un plesso scolastico. Una giovane donna di 27 anni è stata denunciata per atti osceni: secondo quando rivelato alle forze dell’ordine, la persona coinvolta abita davanti a una scuola e da diverso tempo, ogni giorno, si lascia andare a effusioni molto intime con il suo compagno, senza però curarsi del fatto che tutto quanto è visibile da parte degli insegnanti e ...

GF16 - la De André potrebbe essere Denunciata per bullismo nei confronti della Suarez : Francesca De André potrebbe essersi messa nei guai a causa dei continui scontri di cui si è resa protagonista al Grande Fratello 16 con Mila Suarez. Le due concorrenti del reality show fin dall'inizio hanno dimostrato di non nutrire una certa simpatia l'una nei confronti dell'altra: la figlia di Cristiano De André, in particolare, in diverse occasioni ha stuzzicato e attaccato duramente la modella marocchina, la quale a un certo punto aveva ...

Dana Denunciata per aver gridato “fascista” a Salvini : “Rivendico il mio gesto” : Dana, la ragazza denunciata sabato sera per aver dato del fascista a Salvini durante un comizio a Torino, ha rivendicato il suo gesto in un video messaggio condiviso dalla pagina Facebook del centro sociale Askatasuna. "Le sue affermazioni e le sue politiche sono fasciste", ha detto la ragazza, aggiungendo che le cose vanno chiamate con il loro nome.Continua a leggere

Abusava permessi Legge 104 - Denunciata : VIGEVANO, Pavia,, 22 APR - Aveva ottenuto il permesso di assentarsi dal lavoro alcuni giorni al mese, in base alla Legge 104, per assistere il padre disabile. Invece ne approfittava per compiere ...