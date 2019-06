Delirio Roma | è campione d’Italia Under 15 | battuto il Milan in finale! FOTO ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 - Jannik Sinner SHOW! Talento e carattere - sconfitto Johnson! Stadio Centrale in Delirio! : Jannik Sinner si regala un sogno. Il 17enne altoatesino, numero 262 del ranking, rivelazione di questo avvio di stagione, ha compiuto una vera e propria impresa, sconfiggendo lo statunitense Steve Johnson, numero 59 ATP, con il punteggio di 1-6 6-1 7-5 in 1 ora e 53 minuti di gioco nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Una prestazione sontuosa del ragazzino italiano, per la prima volta nel Centrale di Roma e nel main draw ...