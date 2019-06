Dall' Appia antica a Fiumicino parlando in latino con 5 telefonini

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Tony Damascelli Le mille vite del padrone della Lazio, vincente ma mai amato dai tifosi Tutto previsto. O comunque prevedibile. Lo aveva detto Luca, che non è uno qualunque, ma il suo autista personale, da sempre forse: «Se la Lazio fosse l'Alitalia, oggi Lotito sarebbe un eroe nazionale». Alludeva, il Luca, al salvataggio e alla rinascita della squadra di football, affogata di debiti per l'era dorata di Sergio Cragnotti. Mission impossible ma non per lui. Lotito Claudio, da Marino, vive una, cento, mille vite nel medesimo tempo, viaggia con la voce e il pensiero a una velocità che supera qualunque autovelox, risponde a cinquecon lo stesso impeto, tratta manovali e ministri con uguale tono e astuzia, ha ridato sangue alla lingua morta, per lui Cicerone è un compagno di giochi, ilun modo per stupire i borghesi e non soltanto quelli, l'italiano aulico e/o ...

quartomiglio : RT @sampietrino: La via Appia Antica è una strada romana che collegava Roma a Brindisi ed è probabilmente la più famosa strada romana di cu… - arturoviaggia : RT @sampietrino: La via Appia Antica è una strada romana che collegava Roma a Brindisi ed è probabilmente la più famosa strada romana di cu… - sampietrino : La via Appia Antica è una strada romana che collegava Roma a Brindisi ed è probabilmente la più famosa strada roman… -