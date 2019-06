Arrestato Danielino! L’attore di Gomorra Vincenzo Sacchettino spacciava droga

(Di giovedì 13 giugno 2019)un attore della celebre serie. Si tratta di, diventato noto al grande pubblico per aver interpretato “Danielino” nella prima stagione di: il ragazzino che viene raggirato da Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) e coinvolto in alcuni atti criminosi in cambio di una bella moto, tra i quali un efferato omicidio, per il quale verrà poi ucciso dal boss rivale Conte, assieme a suo fratello., 21 anni, è finito in manette la sera dell’11 giugno dopo essere stato beccato dalla polizia a trafficare stecche di hashish e marijuana in una delle basi di spaccio del lotto Sc3 di Scampia. Non è la prima volta cheche poco tempo fa ha pubblicato un corto, “L’inganno”, in cui racconta di scelte sbagliate e di una nuova consapevolezza raggiunta, vieneIl 21enne era già stato in carcere. Nel 2014, poco dopo la fine delle riprese di: ‘Danielino’, allora 16enne, era stato coinvolto in una rissa finita a coltellate. Succedeva la sera del 26 gennaio: un 21enne era stato aggredito brutalmente e ferito con una decina di coltellate, 7 delle quali potenzialmente letali, da un gruppo di ragazzini tra i 15 e i 18 anni che stavano facendo pipì nella stazione e che il giovane aveva rimproverato.