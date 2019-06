(Di giovedì 13 giugno 2019) L’estate milanese porterà per la prima volta in Italia i capolavoridella Tate Britain, mentre a Napoli l’antichità pompeiana incontrerà la street art con leda sub di: i mesi di giugno e luglio saranno all'insegna di grandi inaugurazioni nei maggiori musei d’Italia, mentre proseguono le grandi esposizioni nel nome di Leonardo da Vinci, Caravaggio e Canova.