Dai Mondiali di calcio femminile ai motori | il calendario di tutti gli eventi sportivi di

Italia - Mancini non si fida della Grecia : “giochiamo per vincere - mai più fuori Dai Mondiali” : “È una gara difficile, giochiamo contro una squadra molto tecnica. La Grecia ha cambiato la qualità del gioco negli ultimi mesi”. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, in vista della gara per le qualificazioni a Euro 2020. “Ci saranno dei momenti di difficoltà, dobbiamo saperci difendere -aggiunge l’allenatore jesino in conferenza stampa-. Oltre ad attaccare bisogna difendere, la ...

Calendario Mondiali calcio femminile 2019 : date - programma - orari e tv. Il palinsesto Dai gironi alla finale : I Mondiali 2019 di calcio femminile si disputeranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, le migliori 24 Nazionali del Pianeta si sono qualificate a questa rassegna iridata che si preannuncia estremamente combattuta e appassionante. Le formazioni iscritte all’evento sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove ...

LIVE Italia-Polonia 1-0 - Ottavi Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : azzurri a 20' Dai quarti di fiinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per gli Ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di calcio. L’Italia arriva agli Ottavi da imbattuta: la squadra di mister Paolo Nicolato ha infatti concluso il girone B in prima posizione, con due vittorie e un pareggio. Gli azzurrini all’esordio hanno battuto 2-1 il Messico, nel secondo match hanno superato 1-0 l’Ecuador ed hanno infine pareggiato 0-0 ...

Calendario Mondiali Under20 calcio 2019 : programma - orari e tv. Tutte le date Dai gironi alla finale : La Polonia ospiterà i Mondiali Under 20 di calcio 2019 dal 23 maggio al 15 giugno, la rassegna iridata di categoria è aperta a ragazzi nati a partire dal 1° gennaio 1999 e vi parteciperanno ben 24 Nazionali che sono state suddivise in sei gironi da quattro formazioni ciascuno. Le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta, si preannuncia ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca 0-8 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Azzurri schiantati Dai cechi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Ceca, quinto impegno degli Azzurri ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15, alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava, la formazione allenata da coach Clayton Beddoes inizia il suo rush finale in vista del finale del Girone B. Rimangono solamente tre incontri alla nostra Nazionale per cercare di accumulare punti per evitare l’ultimo posto ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : tutte le partite e le date Dai gironi alla finale : I Mondiali Under 20 di Calcio 2019 si disputeranno in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno, alla rassegna iridata di categoria parteciperanno 24 Nazionali tra le cui fila militeranno ragazzi nati a partire dal 1° gennaio 1999. A ospitare la competizione saranno sei città: Bielsko-Biala, Bydgoszcz, Gdynia, Lodz, Lublino Tychy. Le squadre iscritte al torneo sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : tutte le partite e le date Dai gironi alla finale : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Dai Mondiali alla Champions che vita dura : Riccardo Signori di Riccardo Signori Dove sono finiti i campioni del mondo? Ne trovate tre, solo tre, desolatamente tre, nelle semifinali di Champions League. Detti i nomi, Umtiti e Dembelè made in Barcellona, il portiere Lloris made in Tottehnam, capirete che siamo al minimo garantibile. E i croati vicecampioni? Anche peggio: un paio seminati tra Barcellona (Rakitic) e Liverpool (Lovren) e gli altri grossi calibri (Modric, Mandzukic, ...

Atletica - Daisy Osakue scatenata : lancia il disco a 61.35 - personale demolito e minimo per i Mondiali! : Daisy Osakue scatenata all’Oliver Jackson Twilight Open di Abilene, l’azzurra ha lanciato il suo disco a 61.35 metri: personale migliorato di oltre un metro (era ferma a 60.13) e conquista il minimo di qualificazione per i Mondiali di Doha che era fissato a 61.20. La 23enne torinese, impegnata negli USA con la maglia gialla di Angelo State University, ha siglato la nona prestazione italiana di sempre: le prime otto appartengono alla ...