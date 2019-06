Csm | sul caso Lotti Zingaretti continua a invocare il “garantismo” M5s | “Silenzio

Csm - sul caso Lotti Zingaretti continua invocare il “garantismo”. M5s : “Silenzio gravissimo e imbarazzante” : Mentre il procuratore della Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio, nell’atto di incolpazione con cui ha avviato l’azione disciplinare nei confronti di cinque consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, sostiene che “un imputato (Luca Lotti, ndr) ha contribuito alla scelta del futuro dirigente dell’ufficio di procura deputato a sostenere l’accusa nei suoi confronti”, l’attesa è per le parole di Nicola Zingaretti. Un ...

Csm - Berlusconi a Mattarella : “Lo sciolga”. E sul governo : “Situazione oscena” : “Chiederemo un’udienza la Capo dello Stato per esporre le nostre preoccupazioni e chiedere lo scioglimento del Csm“. Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando con i giornalisti a Palazzo Grazioli, ribadendo anche la richiesta di una “commissione di inchiesta parlamentare” sulla vicenda. Berlusconi ha parlato di una “immagine fortemente negativa del Csm, che sta facendo emergere la politicizzazione e il correntismo ...

Csm - Quirinale : “Mattarella non è mai intervenuto sulle nomine. L’ultimo incontro con Lotti risale al 6 agosto” : L’ultimo incontro di Sergio Mattarella con Luca Lotti risale al 6 agosto scorso. Quindi quattro mesi prima per l’ex ministro dello Sport venisse chiesto il rinvio a giudizio per l’inchiesta Consip. Quando ancora Giuseppe Pignatone era nel pieno delle sue funzioni. Insomma: i legami vantati dal braccio destro di Matteo Renzi con Luca Palamara, registrati dal trojan installato sul telefonino di quest’ultimo, sarebbero ...

Magistratura - il ministero studia un nuovo sistema per le nomine al Csm : punteggio per ogni risultato ottenuto : Un punteggio esatto per ogni risultato ottenuto. Poi, sulla base di quella valutazione, avverrà la nomina ai vertici degli uffici giudiziari. È un vero e proprio sistema di punti e graduatorie quello al quale sta lavorando il ministero della giustizia. I tecnici dell’ufficio legislativo di via Arenula stanno studiando alcune proposte per riformare le regole seguite dal Consiglio superiode della Magistratura nella scelta dei magistrati. Un ...

Bufera procure - all’ANM si apre la crisi sul caso degli autosospesi del Csm : All’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati si è aperta la crisi: le correnti Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto di convocare urgentemente una riunione con all’ordine del giorno il rinnovo della giunta. Di fatto, dunque, l’attuale giunta guidata da Pasquale Grasso di Magistratura Indipendente è sfiduciata.Il motivo è proprio il documento che la corrente Magistratura Indipendente ha approvato ieri per invitare i ...

Bufera procure - all’ANM si apre la crisi<br> sul caso degli autosospesi del Csm : All’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati si è aperta la crisi: le correnti Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto di convocare urgentemente una riunione con all’ordine del giorno il rinnovo della giunta. Di fatto, dunque, l’attuale giunta guidata da Pasquale Grasso di Magistratura Indipendente è sfiduciata.Il motivo è proprio il documento che la corrente Magistratura Indipendente ha approvato ieri per invitare i ...

Matteo Renzi sullo scandalo Csm : "Su Lotti festival dell'ipocrisia solo per attaccarlo" : Sulla vicenda del Csm “dico no al festival dell’ipocrisia solo per attaccare Luca Lotti”. Così Matteo Renzi dal palco di RepIdee a Bologna. “Condivido ciò che ha detto Zingaretti dal punto di vista politico, sulla linea del Pd, ma questo meccanismo non l’ha inventato Luca Lotti, c’è sempre stato”.Renzi prosegue: “A me non piace e sono pronto a depositare una legge che dice ...

Cos'è lo scandalo Csm : ovvero l'influenza della politica sulle procure (e viceversa) : Se fino a prima del caso Palamara il Csm non era mai stato coinvolto in vicende giudiziarie, oggi invece il consiglio...

Zingaretti vede Lotti : "Chiesti chiarimenti sull'inchiesta che riguarda il Csm" : Dopo la richiesta di chiarimenti del primo, e la risposta non esaustiva secondo, Nicola Zingaretti e Luca Lotti si sono incontrati per discutere dell’inchiesta che vede indagato Luca Palamara. Dalle carte dei pm perugini, infatti, risulta che il parlamentare del Pd abbia partecipato ad alcune riunioni nascoste con magistrati e consiglieri del Csm: “Nel corso del colloquio il segretario ha chiesto a Lotti spiegazioni e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Giugno : Ma lo sapete che il caso Csm è targato pd?. Dietro lo scandalo toghe sporche 4 giudici sospesi per contatti con i dem Lotti e Ferri : toghe sporche Il Pd fa lo gnorri su Lotti, ma Roberti picchia duro L’ex procuratore chiede ai Dem la “condanna” dei loro esponenti coinvolti e rimane isolato nel partito. Il segretario resta prudente – trame csm di Wanda Marra La nuova Pd2 di Marco Travaglio Apprendiamo sgomenti che lo scandalo che investe il Csm è “come quello della P2”. Parola di Giuseppe Cascini, leader della corrente progressista Area, che ringrazia il ...

Il Csm invoca l'autoriforma sulle nomine ma l'ha approvata meno di tre anni fa. Orlando : "Meglio se la fa il Parlamento" : L’ultima autoriforma, celebrata come lo strumento per dare finalmente “trasparenza” e rendere il Csm una “casa di vetro”, si è definitivamente conclusa a settembre del 2016. Soltanto tre anni dopo il plenum del Consiglio superiore della magistratura, investito dallo scandalo Palamara sui tentativi di pilotare le nomine alla Procura di Roma e sulla presunta corruzione e rivelazioni di segreto ora ...