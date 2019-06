Csm | fughe e imbarazzi del Pd su Lotti | Gentiloni e Orlando fuggono Martina | “Lasciamo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Nicola Zingaretti, intercettato alla Camera dei deputati una settimana fa su Luca, al centro del caso delle nomine nelle maggiori Procure italiane e protagonista degli incontri con magistrati del Csm, disse: “Al momento non ci sono indagati”. Lo stesso giorno il segretario dem incontrò proprio l’ex ministro e braccio destro di Matteo Renzi, rinnovandogli fiducia. Oggi, dopo le parole del procuratore generale della Cassazione, i vertici dem, da Paoload Andreae Mauriziodalle domande entrando o uscendo da Montecitorio. Francesco Boccia è l’unico a rispondere: “? Attendiamo il lavoro dei magistrati, perché al momento abbiamo solo notizie di stampa. Vorremmo capire davvero cosa è successo, perché è evidente che il Pd non deve consentire a nessuno di fare un mestiere che non è il proprio”. L'articolo ...

