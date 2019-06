Csm | Bonafede attiva procedura disciplinare per consiglieri degli incontri con Lotti

Caos procure : Bonafede va da Mattarella <br>Governo compatto per riforma Csm : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è salito al Quirinale per essere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale "ha sentito il bisogno di rappresentare la sua preoccupazione" sulla bufera che ha investito procure e Csm e che ha fatto parlare di una nuova P2. Caos Csm, il presidente dell'Anm: 'Chi è coinvolto si dimetta' 5 membri togati del Csm hanno deciso di ...

