Cremona | il crescendo del sindaco Filippo Bongiovanni Lega è epico Vince il

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ha ringraziato tutti – genitori, amici e sostenitori – non appena è stato eletto al ballottaggio, il riconfermatodi Casalmaggiore, classe 1980, leghista da sempre. Anzi quasi tutti, perché in undi gioia che si trasforma in rabbia da sfogare, dice così: “Non ringrazio chi ha sparato balle su di me e su di noi, perché questa gente vuole il male di Casalmaggiore ed è feccia, feccia, feccia”. E giù gli applausi dei suoi sostenitori, accorsi a festeggiare la sua rielezione a palazzo comunale. E’ mezzanotte e mezza, nemmeno venti minuti prima aveva abbracciato, mostrando fair play, l’avversario sconfitto, Fabrizio Vappina, espressione di una lista di centrosinistra. Poi è stato il momento, evidentemente, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, al termine di una campagna elettorale che si è accesa sempre di più tra il primo ...

