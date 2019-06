Creative Cities Conference Unesco A Fabriano si parla di design

vanityfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) In occasione della tredicesima, che quest’anno ha luogo afino a sabato 15 giugno, Faber spa ha organizzato una serie d’incontri dal titolo “Let’s talkby Faber”. L’iniziativa animerà la città marchigiana anche oltre il termine della manifestazione, coinvolgendo per tre venerdì consecutivi personalità di primo piano del mondo delche illustreranno la propria visione sulla progettazione e sulla creatività. Il calendario degli incontri prevede venerdì 14 giugno un talk tra l’architetto eer Carlo Colombo e Riccardo Remedi, Managing Director di Faber spa. Carlo Colombo (nella foto) è architetto eer di fama mondiale. Già prima della laurea in architettura disegna un letto per Giulio Cappellini e da allora ha firmato centinaia di progetti con le aziende di riferimento dele dell’arredamento da Antonio Lupi ad ...

