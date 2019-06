Crc – Bellinazzo | “Ecco come aiuterebbe il Decreto crescita”

forzazzurri

(Di giovedì 13 giugno 2019) Se ilCrescita diventasse legge per il Napoli ci sarebbero diversi benefit anche sul mercato. In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, l’ha spiegato Marzo, giornalista di Sole 24 Ore, : “Il Napoli deve sfruttare questo vantaggio su Roma e Milan che non faranno la Champions. Va consolidata l’importanza che la squadra ha nel campionato italiano in primo luogo e poi in Europa. Acquisire punti per il Ranking UEFA, è importante per il Napoli. Essendoci in cassa un po’ di soldi e avendo, un parco calciatori molto ampio, si possono intravedere colpi in uscita per racimolare un tesoretto che possa permettere acquisti importanti”.CRESCITA “Ilcrescita, nella prima versione, conteneva un’agevolazione di dubbio vantaggio: sia per le squadre a nord che quelle al sud dove si pagava ...