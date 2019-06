huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Non c’era nulla di casuale negli incontri dei cinque consiglieri del Csm con Luca, Cosimo Ferri e Luca. E i togati, tanto i tre che si sono dimessi quanto due che sono ancora autosospesi, sapevano perfettamente che a quell’incontro segreto, organizzato la sera del 9 maggio in un albergo di Roma, ci sarebbe stato il deputato del Pd, ex ministro dello Sport. E, stando agli atti, sapevano benissimo anche cosavolesse da loro: incidere nella scelta del futuro verticeprocura di Roma. La stessa dove lui è indagato per il caso Consip. Lo sostiene il procuratore generaleCassazione, Riccardo Fuzio nel documento con cui ha comunicato ieri l’avvio dell’azione disciplinare a carico dei cinque consiglieri del Csm coinvolti, a vario titolo, nella vicenda dellepilotate delle procure rimaste vacanti. C’è un ...

NicolaMorra63 : #Grasso, ex Presidente #ANM: 'Ho detto ai colleghi: così ci suicidiamo. Non hanno capito che un conto è parlare con… - aleprofeti : Intercettazioni magistratura, Lotti Indica chi votare, e infatti così sarà... Ma ovviamente si parla di Salvini... - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Così Lotti e Palamara orientavano le nomine dei magistrati: le carte del pg della Cassazione -