Cos’è l’encefalopatia ipoglicemica da litchi | la malattia mortale causata dal saporito

scienze.fanpage

(Di giovedì 13 giugno 2019) I due amminoacidi ipoglicina A e metileniclopropilglicina (MCPG) contenuti nei frutti delle piante Sapindaceae come il, in determinate condizioni possono scatenare una encefalopatia, unaacuta potenzialmente letale, soprattutto per i bambini. Le sostanze, che provocano grave alterazione metabolica, si trovano in concentrazioni maggiori nei frutti acerbi. Ecco cosa c'è da sapere.