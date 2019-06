Cosa prevedono le nuove misure contro i furbetti del cartellino

agi

(Di giovedì 13 giugno 2019) Via libera definitivo del Senato al disegno di legge Concretezza. I sì sono stati 135, i no 104 e tre gli astenuti. Diverse le novità introdotte a partire dalleper contrastare l'assenteismo ei cosiddetti 'del', come le impronte digitali e i sistemi di videosorveglianza, fino alleassunzioni nella Pubblica amministrazione e la creazione di un organismo ad hoc, il 'Nucleo della Concretezza', che avrà tra i suoi obiettivi anche quello di aumentare l'efficienza della Pa. Questi i punti centrali del provvedimento: NUCLEO DELLA CONCRETEZZA Viene istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza". Viene predisposto un Piano triennale ...

