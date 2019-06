Cosa prevede il concorso salva-precari della scuola

Cosa prevede il decreto sicurezza bis - approvato dal Consiglio dei ministri : E' stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto sicurezza bis. L'approvazione è stata resa nota da fonti governative leghiste al termine della riunione durata circa un'ora. "Nel contrasto ai trafficanti di esseri umani potranno essere usati agenti sotto copertura, anche ricorendo allo strumento delle intercettazioni". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella conferenza stampa seguita al Consiglio ...

Personale ATA - proroga contratto : Cosa prevede l’articolo 59? : La proroga del contratto per il Personale ATA è un diritto inalienabile. Tuttavia, esso deve prevedere alcuni requisiti ben specifici. Sembra scontato chiarire che stiamo parlando dei casi di supplenza, i cui contratti possono essere sì prorogati, ma a patto che esso sia stipulato di base fino al 30 giugno. Personale ATA, diritto di proroga: ecco un esempio Di recente, una lettrice di Orizzonte Scuola, la signora Patrizia, ha illustrato il suo ...

Delusione per il Huawei Mate 20 Pro - Cosa non prevede l’aggiornamento 266 : Il Huawei Mate 20 Pro è uno smartphone con i fioccchi, un top di gamma recentessimo e performante che aspetta di ricevere il meglio per la sua esperienza software con gli aggiornamenti lanciati dal produttore. Eppure l'update 266 appena segnalato in Europa non è affatto quanto in molti si sarebbero aspettati proprio in questi giorni. Come segnalato sul sito di settore Huawei Blog in Europa ha fatto la sua comparsa proprio il firmware con ...

Noa Pothoven - la 17enne a cui l’Olanda ha negato l’eutanasia. Ecco Cosa prevede la legge per adulti e minori : Un caso che sta scuotendo la stampa internazionale, ma che non si profila né come eutanasia né come suicidio assistito. Noa Pothoven, la 17enne olandese che ha scelto di non mangiare e non bere più per mettere fine alle sue sofferenze, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stata assistita nelle ultime ore da un’equipe medica per non soffrire. La ragazza – che soffriva di depressione, anoressia e stress post-traumatico a ...

Divorzio - Camera approva all’unanimità la riforma. Dall’assegno di mantenimento all’iter veloce : ecco Cosa prevede la legge : Tempi per il Divorzio più brevi, assegni “a scadenza” e con criteri più stringenti, e niente mantenimento se si inizia una nuova convivenza. Sono le novità contenute nella proposta di legge 506, “Modifiche all’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile”, approvata martedì 14 maggio alla Camera con 386 sì, 19 astenuti e nessun voto contrario. Il ...

Cosa prevede la bozza del decreto sicurezza bis : Il 10 maggio è stata diffusa la bozza di un decreto sicurezza bis, proposto d’urgenza dal ministro dell’interno Matteo Salvini su ordine e sicurezza. La bozza non è ancora stata esaminata dal consiglio dei ministri e quindi non è stata ancora trasformata in decreto legge, ma ha già suscitato diverse critiche e reazioni. Ecco in sintesi Cosa prevede. Leggi

La nuova sfida del M5s alla Lega è la legge sul conflitto di interessi : Cosa prevede : "Martedì chiederemo nell'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali della Camera la calendarizzazione della legge sul conflitto di interessi". L'annuncio di Di Maio è di sabato mattina, l'accelerazione è stata decisa nei giorni scorsi. Con il presidente della Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio Brescia che ha incontrato il ministro della Giustizia Bonafede. "La Lega sia coerente", osserva il ministro ...

Arriva il decreto sicurezza bis - Cosa prevede - : Roma, 10 mag., askanews, - Dodici articoli. E' l'ossatura del decreto legge sicurezza-bis, completato oggi dal ministero dall'Interno. Un decreto che, si spiega, introduce nuove norme che chiariscono ...

Calistenia o Calisthenics : che Cosa è e quali esercizi prevede : La Calistenia o Calisthenics è un insieme di discipline non ancora codificate molto simili alla ginnastica e al fitness che si svolgono interamente a corpo libero con il supporto di sbarre per lo svolgimento degli esercizi. La parola Calistenia deriva da due termini greci: bello e forza. Tale termine è traducibile come “la bellezza della forza”. La Calistenia mira allo sviluppo progressivo di forza, equilibrio, coordinazione ed elasticità ...

Cosa prevede la riforma che vuole ridurre il numero dei parlamentari : La Camera dei deputati (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) La Camera ha approvato in prima lettura la legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari promossa dal Movimento 5 stelle. La bozza è stata deliberata con 310 sì, 5 astenuti e 107 no. Hanno votato contro Pd, LeU, +Europa e Civica Popolare, la lista di Beatrice Lorenzin. Il testo passa ora al Senato per la seconda lettura, prima di tornare alla Camera. In queste due ...

Cannabis light : ecco Cosa prevede la legge - Sky TG24 - : La vendita di prodotti a base di canapa con basso contenuto di Thc è resa possibile da una norma del 2016. La legge tutela la produzione industriale della canapa leggera ma tecnicamente non ne ...

Cosa prevede la nuova proposta di legge del Pd sul salario minimo : Il senatore Pd Tommaso Nannicini, primo firmatario della nuova proposta sul salario minimo, e il segretario del partito Nicola Zingaretti (foto: Valerio Portelli/LaPresse) Il segretario del Partito democratico ha presentato in una conferenza stampa al Senato una nuova proposta di legge sul salario minimo. Il disegno di legge, a prima firma Tommaso Nannicini, dà valore legale al compenso più basso previsto dai singoli contratti nazionali e fissa ...

Cosa prevede la proposta di legge per la riduzione dei parlamentari : Lo scorso 7 febbraio il Senato ha approvato la proposta di legge che diminuirebbe il numero dei parlamentari da 945 a 600. Ora il provvedimento è in fase di prima lettura alla Camera, che potrebbe dare il via libera definitivo. Proviamo a capire di che si tratta e come cambierebbe il Parlamento nel caso di una approvazione. Il disegno di legge non prevede anche un abbassamento degli stipendi. Secondo la proposta, i deputati alla Camera ...

Salario minimo Italia a 9 euro l’ora : differenza netto-lordo e Cosa prevede : Salario minimo Italia a 9 euro l’ora: differenza netto-lordo e cosa prevede Dell’introduzione del Salario minimo in Italia se ne parla da un po’ e proprio recentemente il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ne ha parlato a Rtl 102.5. Commentando il fatto che l’Italia non sia più in recessione, il vicepremier e leader M5S ha auspicato che il 1° maggio 2019 sia anche l’ultima festa dei lavoratori “in cui in Italia c’è ...