liberoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Non c'è più il senso della realtà. Immaginare chepossa essere soltanto, come dice, un ottimo consulente da spendere per fabbricare impianti eolici e non un trafficante spregiudicato che investe denari non suoi, e che tutto questo ce lo debba dire la ma

TV7Benevento : Corruzione: Fava, 'su Arata e Nicastri connivenza morale'... - fava_b : RT @Marco_dreams: Arrestato Francesco Paolo Arata, il consulente per l’Energia del ministro Matteo Salvini. “Intestazione fittizia, mafia,… -