oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) Su il sipario: laè pronta a cominciare. Ilè pronto ad accogliere l’edizione numero 46 del torneo che quest’anno prevede al via anche due invitate di lusso: il Giappone e il Qatar. Una rassegna quindi tutta da decifrare condita da una nota di colore non indifferente, con le squadre del “continente” sudno comunque pronte e favorite per arrivare ad alzare il trofeo al cielo il 7 luglio in quel di Rio de Janeiro. Andiamo quindi ad analizzare i tre, da quattro squadre ciascuno, in cui sono state divise le dodici partecipanti: Girone A E’ quello dei padroni di casa del, che sono i naturali favoriti della competizione. I verdeoro devono tornare a vincere un trofeo visto che non lo fanno dal 2013, quando seppero imporsi nella Confederations Cup (anche in quel caso organizzata sul suolo carioca). Tite – che ...

LucaMarchi81 : @tancredipalmeri Nel 2011 nemmeno lo sospesero per la Coppa America. Mangiati un pao de queijo per me - wwwSPORTit : Coppa America, ecco come vederla gratis - OA_Sport : Coppa America 2019: i tre gironi ai raggi X. Brasile selezione da battere -