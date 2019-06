Controlli per sicurezza nella movida pescarese | le Fiamme gialle chiudono circolo privato

Palermo - Controlli per intossicazioni alimentari : 400 chili di pesce conservati tra liquami : Maxi operazione della polizia di stato in numerose attività nel settore della ristorazione e della vendita del pesce a seguito di diversi episodi di malesseri e intossicazioni alimentari. In un’attività gli agenti hanno scoperto pesce completamente privo di tracciabilità e conservato in malo modo all’interno di una cella frigorifera tra liquami e sporcizie.Continua a leggere

Oltraggio in tv a Falcone e Borsellino Bufera sulla Rai per i mancati Controlli : Una Bufera che scoppia con un ritardo sinistro. Cinque giorni per elaborare lo sdegno sono troppi, ma così si è caratterizzata l’ennesima grana Rai. Va in onda appunto il 5 giugno «Realiti», il nuovo programma di Raidue condotto da Enrico Lucci, che nella giornata d’esordio pensa bene di ospitare un cantante neomelodico siciliano che canta in napol...

Troppi cani lasciati sui balconi : a Verona in azione team specializzato di vigili per Controlli : L’amministrazione comunale di Verona ha deciso di intervenire in maniera diretta sul problema vietando la permanenza degli animali su terrazzi e balconi per troppo tempo e mettendo in piedi anche una vera e propria task force composta da agenti della polizia municipale locale per avviare controlli a tappeto.Continua a leggere

Controlli all’aeroporto Leonardo da Vinci : 3 denunce per furto : Roma – Continuano i Controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo di Fiumicino per contrastare ogni tipo di reato. I Carabinieri hanno denunciato tre persone – un 39enne originario della proVincia di Palermo, un 27enne del Marocco e una 50enne romana – sorprese a trafugare profumi e prodotti cosmetici dagli scaffali espositori dei duty-free shop ubicati all’interno dell’area internazionale ...

Controlli Carabinieri presso stazione Ostia : 3 persone in manette : Roma – Continua l’attivita’ di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia. Ieri, gli uomini dell’Arma hanno espletato numerosi servizi nelle zone connotate da maggiore afflusso di cittadini e presso le locali stazioni della ferrovia Roma-Lido, con l’aiuto di militari dell’Esercito Italiano in forza all’undicesimo Reggimento bersaglieri del raggruppamento Lazio Abruzzo a guida ...

Inghiotte 100 ovuli di eroina per sfuggire a Controlli aeroportuali : arrestato : Roma – Nel corso di alcuni controlli effettuati all’interno dell’aeroporto Intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumicino, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino nigeriano, di 34 anni, con precedenti, con l’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, lo straniero giunto all’alba a Roma con un volo da Addis Abeba, ...

Incendio Notre-Dame - trovato piombo nel sangue di un bambino. Controlli per piccoli sotto i 7 anni e donne incinte : Nel sangue di un bambino residente nel quartiere parigino di Notre-Dame sono state trovate tracce di piombo superiori al limite di sicurezza. Per questo, dopo l’Incendio divampato nella cattedrale, il 15 aprile scorso, le autorità sanitarie di Parigi hanno invitato tutte le famiglie con bambini di età inferiore a sette anni e le donne incinte che vivono nel quartiere a “recarsi dal proprio medico curante” per un analisi del ...

Chiedi un visto per gli Stati Uniti? Scattano i Controlli su social network ed email : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Per richiedere il visto degli Stati Uniti sarà necessario fornire, oltre ai classici dati personali, i propri nomi utente utilizzati sui social network, i precedenti indirizzi email e numeri di telefono come parte del procedimento. L’implementazione di questo requisito fa parte dell’espansione dello screening potenziato dall’amministrazione Trump, introdotto ...

Autotrasporto Ragusa e Vittoria - Controlli Polizia : sanzioni per 35 mila euro : Tre denunce, 2 perquisizioni, 35 mila euro di sanzioni. E’ il bilancio dei controlli nella provincia iblea della Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria

Controlli a tappeto tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata : 10 persone in manette : Roma – Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato una nuova attivita’ di controllo del territorio, mirata nuovamente ad attaccare le piazza di spaccio di Roma con continui blitz. L’attivita’ di controllo ha portato all’arresto di 10 persone. Proprio in alcune note piazze di spaccio i Carabinieri hanno arrestato un cittadino albanese di 36 anni, disoccupato e con precedenti, notato ...

Roma - manifestazione per Desirée a San Lorenzo : la Digos blocca Fiore di FN per 'Controlli' : E' stato portato in questura mentre i militanti di estrema destra stavano cercando di raggiungere, in via dei Lucani, il presidio antifascista per una manifestazione non autorizzata

Calabria - Fiamme Gialle fermano auto per normali Controlli : all’interno era nascosto un milione di euro in contanti : Un milione e 86mila euro in banconote anche di piccolo taglio. È quanto trovato dalla guardia di finanza durante un posto di blocco nei pressi dello svincolo autostradale di Rosarno. I soldi, a pezzi da 5 a 100 euro, erano nascosti all’interno di un’auto guidata da un uomo di 44 anni, originario di Locri, che dopo aver percorso la strada che collega la zona jonica della provincia di Reggio alla Piana di Gioia Tauro, stava per immettersi in ...

Pace fiscale - ultimi Controlli per chiudere le liti con le Entrate : Versamenti entro il 31 maggio per aderire alla chiusura agevolata delle liti pendenti, per chi ha commesso errori formali o per chi ha ricevuto un controllo della Guardia di finanza. Ecco gli accorgimenti e le regole da rispettare...

Nuoto : Ruta Meilutyte si ritira a 22 anni. La campionessa lituana rischiava una squalifica per aver saltato tre Controlli antidoping : Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del Nuoto. La campionessa olimpica nei 100 rana femminili di Londra 2012 Ruta Meylutite ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica. L’atleta, che appena 15enne era salita sul gradino più alto del podio a Cinque Cerchi, ha deciso di dire basta a 22 anni, essendo reduce da un periodo molto complicato. La lituana, che vanta anche un oro nei 100 e un argento nei 50 rana nei Mondiali 2013 a ...