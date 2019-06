Controlli in stazioni ferroviarie | Polizia protagonista di 3 storie a lieto fine

romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Roma – Gli operatori del CompartimentoFerroviaria per il Lazio si sono resi protagonisti di alcuni interventi ache contraddistinguono ladi Stato nella funzione didi prossimita’. Ieri mattina una pattuglia dellaFerroviaria in servizio nella stazione di Roma termini e’ intervenuta, su segnalazione del personale delle Ferrovie dello Stato, su un treno proveniente da Nettuno perche’ a bordo era stata segnalata la presenza di un giovane in apparente stato confusionale. L’immediato intervento del personale dipermetteva di individuare il ragazzo che, una volta tranquillizzato riusciva a dare delle indicazioni sulla sua famiglia. Verificato che, effettivamente, il giovane si era allontanato dalla cittadina pontina, veniva riaffidato alle cure della famiglia. Nella stessa mattinata e sempre alla stazione ...

