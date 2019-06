Coldiretti | l’agricoltura traina la crescita dell’occupazione

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) “Con un balzo del 5,6% nelle ore lavorate ère lafacendo registrare un tasso di incremento più del doppio dell’industria (+2,6%) e oltre sei volte i servizi (+0,9%)“: è quanto emerge da una analisi delladivulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul mercato del lavoro nel primo trimestre 2019. “Si tratta – sottolinea la– della conferma della dinamicità del settore che è stato capace anche di attrarre moltissimi giovani sia per fare una esperienza di lavoro come dipendenti che per esprimere creatività imprenditoriale. L’Italia – continua la– è al vertice in Europa per numero di giovani in agricoltura con gli under 35 che sono alla guida di 57.621 imprese nel 2018, in aumento del 4,1% rispetto all’anno precedente. Ma sul settore – continua la– pesa ora ...

